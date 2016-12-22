Власти Белоруссии объяснили блокировку оппозиционного сайта «Хартия-97»

Власти Белоруссии прокомментировали блокировку оппозиционного сайта «Хартия-97». По данным министерства информации, портал публиковал материалы, наносящие «вред национальным интересам».

«Кроме того, на ресурсе размещались статьи с указанием даты и места проведения массового мероприятия, разрешение на проведение которого на момент размещения публикации получено не было», — сказано в сообщении.

Также среди причин ведомство указало распространение на сайте информации от ресурса, признанного в стране экстремистским.

С 24 января сайт «Хартии» включили в список ограниченного доступа для провайдеров на основании решения Министерства информации. В связи с этим заблокированы доменные имена charter97.org, charter97.eu и charter97.info, но ресурсы доступны за пределами Белоруссии.

Как сообщает редакция издания, сайт блокируют почти все операторы связи. «Блокировкой самого посещаемого независимого сайта нанесен очередной удар по свободе слова в Белоруссии. 20 лет с нами боролись власти путем различных репрессий: от блокировок до арестов и убийств журналистов», — сказано в сообщении редакции в Facebook.

Год назад власти Белоруссии заблокировали сайт «Спутник и погром». Как утверждалось в решении суда Центрального района Минска, на портале содержалась информация, направленная на «разжигание национальной вражды или розни» и пропаганду превосходства «по признаку национальной или языковой принадлежности».