Путин назвал смерть певицы Сенчиной невосполнимой утратой

Президент Владимир Путин выразил соболезнования супругу певицы Людмилы Сенчиной Владимиру Андрееву. Об этом говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

«Ее уход — большая, невосполнимая утрата для музыкального искусства, для всей отечественной культуры. Людмилу Сенчину любили за удивительный по красоте голос, искреннюю, неповторимую манеру исполнения». — отметил президент.

Народная артистка России Людмила Сенчина умерла в возрасте 67 лет в Санкт-Петербурге. Причиной смерти стала болезнь, продолжавшаяся полтора года. Гражданская панихида по певице состоится 28 января в Большом зале Театра музыкальной комедии, ее похоронят на Смоленском кладбище.

Одним из последних выступлений певицы стал концерт «50 лет БКЗ «Октябрьский», который прошел в Санкт-Петербурге 28 октября 2017 года. Там Сенчина исполнила песни «Золушка» и «Белой акации гроздья душистые».