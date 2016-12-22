Путин назвал смерть певицы Сенчиной невосполнимой утратой

Президент Владимир Путин выразил соболезнования супругу певицы Людмилы Сенчиной Владимиру Андрееву. Об этом говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
«Ее уход — большая, невосполнимая утрата для музыкального искусства, для всей отечественной культуры. Людмилу Сенчину любили за удивительный по красоте голос, искреннюю, неповторимую манеру исполнения». — отметил президент.
Народная артистка России Людмила Сенчина умерла в возрасте 67 лет в Санкт-Петербурге. Причиной смерти стала болезнь, продолжавшаяся полтора года. Гражданская панихида по певице состоится 28 января в Большом зале Театра музыкальной комедии, ее похоронят на Смоленском кладбище.
Одним из последних выступлений певицы стал концерт «50 лет БКЗ «Октябрьский», который прошел в Санкт-Петербурге 28 октября 2017 года. Там Сенчина исполнила песни «Золушка» и «Белой акации гроздья душистые».
Людмила Сенчина родилась в 1950 году в селе Кудрявцы Украинской СССР. Известность пришла к ней в 1971 году, после исполнения на «Голубом огоньке» песни «Золушка». Другие известные песни артистки — романс «Целую ночь соловей нам насвистывал…» (из х/ф «Дни Турбиных»), «Полынь», «Добрая сказка». Сенчина — неоднократный лауреат фестиваля «Песня года», в 2002 году ей присуждено звание народной артистки России.