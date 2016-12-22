В Казахстане задержали троих водителей сгоревшего автобуса

В Казахстане задержаны три водителя сгоревшего 19 января автобуса, в котором погибли 52 человека. Об этом говорится на сайте прокуратуры Актюбинской области.

По данным надзорного ведомства, причиной возгорания автобуса стала паяльная лампа, стоявшая для обогрева в салоне автобуса. «Установлена причастность к данному преступлению всех троих водителей автобуса», — сказано в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 345 УК Казахстана (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств).

Автобус, в котором находились 57 человек, загорелся на дороге Самара — Шымкент утром 18 января. Возгорание произошло во время движения транспортного средства. В результате аварии 52 человека скончались, пять человек смогли спастись.

О том, что причиной пожара стала паяльная лампа, 19 января рассказывал замминистра внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев. Пассажиры поставили лампу в салон автобуса для обогрева, рядом с ней была канистра с бензином. Как сообщил Караван.kz очевидец, один из пассажиров во время ссоры пнул баклажку с бензином, в итоге она упала на лампу, что привело в пожару.