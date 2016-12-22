В Самаре ученик пронес в колледж пневматическое оружие и дымовые шашки

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства инцидента в учебном заведении Самары, куда один из учеников пронес пневматическое оружие и пиротехнику. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

«По предварительной информации, сегодня утром один из учащихся, 2002 года рождения, пронес в здание пневматическое оружие, а также дымовые факелы, которые разбросал в коридоре», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в результате произошедшего никто не пострадал. В настоящее время полиция опрашивает учащихся колледжа.

19 января в одной из школ Владивостока ученик восьмого класса распылил перцовый газ, в результате чего пострадали четыре человека.

Также в середине января произошло два вооруженных нападения на школы в Перми и Улан-Удэ. 15 января двое подростков с ножами напали на учительницу и учащихся школы №127 в Перми. В результате случившегося пострадали 15 человек. Учительница была госпитализирована с 17 ножевыми ранениями. Нападение на школу №5 в Улан-Удэ произошло 19 января. Учащийся 9-го класса сначала поджег кабинет седьмого класса, бросив в него бутылку с воспламеняющейся жидкостью, после чего начал бить топором выбегающих из кабинета детей. Преподавателя и пятерых учеников госпитализировали.