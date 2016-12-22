АЛРОСА проведет конкурс проектов возобновления добычи на руднике «Мир»

Алмазодобывающая компания АЛРОСА объявила конкурс проектов по восстановлению добычи на руднике «Мир», где в августе произошла авария, ставшая причиной гибели восьми шахтеров. Заявки на участие в конкурсе АЛРОСА принимает до 29 января 2018 года, итоги конкурса подведет 21 марта. Авторов лучшего проекта компания обещает вознаградить: они получат вознаграждение в размере 1,5 млн руб.

Авария ​на руднике «Мир» в Якутии произошла 4 августа. Произошел прорыв воды в момент, когда под землей находился 151 шахтер. 142 шахтеров удалось поднять на поверхность, один вышел сам, остальных не нашли. Поисково-спасательные работы были прекращены 26 августа из-за угрозы затопления, рудник был остановлен.​

Экономический ущерб от аварии комиссия Ростехнадзора оценила в 10,2 млрд руб. Похожие оценки приводил президент АЛРОСА Сергей Иванов. Он отметил, что компания работает над проектным решением дальнейшего освоения рудника «Мир» и надеется в течение нескольких лет после его утверждения возобновить добычу на карьере.

«Наша цель — привлечь широкий круг специализированных организаций, ученых и специалистов к разработке решений, способствующих возобновлению добычных работ на месторождении «Мир», — заявил директор организатора конкурса проектов — института «Якутнипроалмаз» — Андрей Зельберг (его слова приводятся в сообщении). Проекты, предлагаемые на конкурс, должны учитывать горно-геологические и горнотехнические условия рудника.

Разработка кимберлитового месторождения трубки «Мир» велась открытым способом с 1957 по 2001 год, к тому времени глубина карьера достигла 535 м. Чтобы продолжать добычу алмазов в подземных выработках, в выработанном карьере реализовали проект «сухой консервации», подготовленный институтом «Якутнипроалмаз». На дно законсервированного карьера в 2004 году уложили водонепроницаемую пленку, дренажную насыпь, рядом установили насосы, чтобы предотвратить приток воды из него в подземные выработки. Проектные решения по защите от затопления рудника разработал НТЦ «НОВОТЭК».



Другая гидрогеологическая компания — «Гидек» — в 2012 году предупреждала АЛРОСА о возникших рисках после поломки насосов и усиления притока воды: «На месторождении алмазов «Мир», отрабатываемом с 2009 года подземным способом, к июлю 2012 года сложилась критическая обстановка в части безопасного и эффективного ведения горных добычных работ, обусловленная недостаточностью ме​роприятий по защите подземного рудника от водопритоков, которые проникли в подземные выработки и к середине 2012 года достигли величины 250–270 куб. м в час».