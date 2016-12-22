Стало известно место похорон певицы Людмилы Сенчиной

Церемония прощания с народной артисткой Людмилой Сенчиной пройдет в воскресенье, 28 января, в Санкт-Петербургском театре музыкальной комедии, где Сенчина работала солисткой в молодости. Об этом рассказали РБК в театре.

«28 января в 10 утра в Большом зале Театра музыкальной комедии состоится гражданская панихида по Людмиле Сенчиной. В 12:30 пройдет отпевание во Владимирском соборе. Похоронят актрису на Смоленском кладбище», — сказал РБК помощник гендиректора Театра музыкальной комедии Санкт-Петербурга.

О том, что Сенчина завещала похоронить себя на Смоленском кладбище в Петербурге, рассказал «РИА Новости» гендиректор театра Юрий Шварцкопф.

​«Она (Сенчина) была неповторима на эстраде, далека от гламурного мира, близка к публике, которая ее любила. В ней горел удивительно чистый свет», — отметил гендиректор театра.

Людмила Сенчина умерла 25 января в возрасте 67 лет в одной из петербургских больниц. Причиной смерти стала болезнь, которая длилась полтора года.

Министр культуры России Владимир Мединский принес соболезнования родным и близким певицы и отметил, что Сенчина была «душевно щедрой, женственной и обаятельной женщиной».

Артистка прославилась благодаря участию в телепрограмме «Голубой огонек» в 1971 году с песней Золушки. Также Сенчина участвовала в проектах своего второго мужа Стаса Намина и певца Игоря Талькова, была лауреатом всесоюзного конкурса «Песня года». Артистка снималась и в кино, но играла эпизодические роли. В 2002 году она получила звание народной артистки России.