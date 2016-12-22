Мединский принес соболезнования родственникам певицы Людмилы Сенчиной

Смерть певицы Людмилы Сенчиной стала «большой утратой для отечественной культуры», заявил глава Минкультуры Владимир Мединский. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Министр отметил, что Сенчина была «душевно щедрой, женственной и обаятельной женщиной», посвятившей себя высокой цели — служению искусству и людям.

«Прошу родных и близких Людмилы Сенчиной принять искренние слова соболезнования и поддержки. Светлая память о ней сохранится в сердцах многочисленных поклонников ее яркого творчества», — цитирует телеграмму Мединского пресс-служба.

Глава Минкультуры добавил, что голос и манера исполнения Сенчиной «были хорошо знакомы жителям нашей страны, поклонникам эстрадной песни».

Сенчина умерла в одной из больниц Санкт-Петербурга утром 25 января. Причиной смерти стала болезнь, длившаяся полтора года.

Людмила Сенчина стала известна благодаря исполнению песни Золушки в программе «Голубой огонек» в 1971 году. В 1980-е годы она участвовала в проектах своего второго мужа Стаса Намина и певца Игоря Талькова, неоднократно становилась лауреатом всесоюзного конкурса «Песня года». Также Сенчина играла в кино эпизодические роли. В 2002 году ей было присуждено звание народной артистки России.

