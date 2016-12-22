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Во Франции заключенный подал иск из-за условий содержания в тюрьме
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Во Франции заключенный подал иск из-за условий содержания в тюрьме
Общество, 25 янв, 15:19
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Во Франции заключенный подал иск из-за условий содержания в тюрьме

Во Франции заключенный в тюрьме Мулен-Изер подал иск из-за ухудшения условий содержания, которое связано с забастовками сотрудников тюрем. Исковой документ опубликовала организация Observatoire international des prisons (OIP), которая занимается защитой прав заключенных.

В своем заявлении заключенный, имя которого не называется, сообщил, что он уже девять дней не может принять душ и все это время находится в камере без возможности выйти на прогулку. Помимо этого, он заявил, что не может получить купленные в магазине продукты, кроме сигарет. Также он пожаловался на то, что с этажа, где находится его камера, не выносят мусор.

Согласно документу, слушание по этому дело пройдет 26 января, в суде города Клермон-Ферран.

Радиостанция Franceinfo сообщает, что протесты сотрудников тюрем продолжаются уже 11 дней. Тюремщики требуют пересмотра системы оплаты труда, а также призывают власти усилить меры безопасности в исправительных учреждениях. На фоне протестов в нескольких колониях произошли нападения на сотрудников тюрем.

18 января в крупнейшей в Европе​ тюрьме Флери-Мерожи под Парижем более сотни заключенных отказались вернуться в свои камеры после прогулки. Акция протеста заключенных развернулась на фоне протестов тюремных надзирателей. 19 января полиция применила слезоточивый газ, чтобы остановить акцию протеста надзирателей в Флери-Мерожи.

Теги: Франция , забастовка , тюрьма , заключенный , иск в суд
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