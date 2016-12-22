Во Франции на фоне протеста тюремной охраны взбунтовались заключенные

Во Франции в тюрьме Флери-Мерожи под Парижем более сотни заключенных отказались вернуться в свои камеры после прогулки, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на свои источники. По данным телеканала, заключенные не выдвигают никаких требований.

Протестная акция, участие в которой приняли 123 заключенных, началась в полдень по местному времени и не сопровождается насилием. Факт тюремного бунта и то, что никакие требования его участниками так и не были выдвинуты, подтверждает также администрация тюрьмы.

В тюрьму уже прибыли специальные региональные ударные силы безопасности, уточняет BFMTV.

Как сообщает L'Express, акция протеста заключенных разворачивается на фоне протестов тюремной охраны по всей Франции, организованных тюремными профсоюзами. Их лидеры настаивают, что французские власти пренебрегают безопасностью надзирателей. Тюремные охранники требуют изменений условий труда и выделения дополнительного финансирования, чтобы расширить штат.

Так, утром 18 января порядка 200 смотрителей тюрьмы Флери-Мерожи заблокировали вход в учреждение, присоединившись к общенациональной акции. Начались протестные движения еще раньше — около 50 человек ​ заблокировали вход в тюрьму 16 января. Они распевали «Марсельезу» и держали в руках транспаранты с надписями «Финансирование и человеческие ресурсы!» или «[Мы требуем] решения, господа министры!»

В апреле 2017 года в этой же тюрьме уже проходила акция протеста надзирателей, которые протестовали против тяжелых условий работы, сообщал Le Parisien. Поводом к началу акции протеста послужил инцидент с нападением заключенных на шестерых охранников. Издание отмечало, что в тюрьме, где содержатся 4,5 тыс. заключенных, безопасность учреждения круглосуточно обеспечивают 1500 охранников. ​«Вы только представьте, что значит, когда одному парню нужно управлять сотней заключенных в день», — говорил один из сотрудников профсоюза Марсель Дюрен.