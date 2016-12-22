Французские жандармы разогнали митинг тюремных надзирателей

Французская жандармерия применила слезоточивый газ, чтобы остановить акцию протеста надзирателей крупнейшей в Европе тюрьмы Флери-Мерожи. Об этом сообщает BFM TV.

В манифестации участвовали около 150 человек. Они перекрыли вход в тюрьму.

Видео: Clément Lanot / Twitter

Накануне, 18 января, 200 сотрудников тюрьмы присоединились к общенациональной акции протеста надзирателей и заблокировали вход в учреждение.

Члены профсоюза работников тюрем по всей стране требуют от властей изменения условий труда. В частности, они хотят повышения безопасности работы и выделения дополнительного финансирования, чтобы расширить штат.

Позднее в тот же день 123 заключенных отказались возвращаться в камеры после прогулки. Никаких требований они не выдвигали, акция не сопровождалась насилием.

В апреле 2017 года надзиратели Флери-Мерожи также устраивали акцию протеста. Поводом стало нападение заключенных на охрану. Участники забастовки напомнили, что в тюрьме на 4,5 тыс. заключенных всего 1,5 тыс. охранников.