Володин позитивно оценил диалог России и ПАСЕ

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин сообщил о продолжении диалога российской стороны с Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ). Об этом он сообщил журналистам, передает корреспондент РБК.

«Главный позитивный момент — что диалог идет, этот диалог позитивен, и мы исходим из того, что итогом этого диалога должно быть изменение регламента, которое защитит права национальных делегаций», — сказал Володин, добавив, что «проблем с коммуникацией» у российской делегации в ПАСЕ нет.

В разговоре с РБК сенатор из Нидерландов Тини Кокс, член президентского комитета ПАСЕ и председатель фракции «Объединенные европейские левые», подтвердил, что члены комитета получили от российских парламентариев приглашение приехать в Москву. Ответ на приглашение, по словам Кокса, президентский комитет ПАСЕ обсудит 25 января.

Россия входит в ПАСЕ, однако с 2014 года, после событий на Украине, лишена основных полномочий. Летом 2017 года Россия решила приостановить выплату членских взносов в организации до восстановления ее прав, а в начале января 2018 года отказалась участвовать в очередной сессии из-за «дискриминации» национальной делегации.