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В Москве вновь загорелся рынок «Садовод»
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В Москве вновь загорелся рынок «Садовод»
Общество, 11:01
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В Москве вновь загорелся рынок «Садовод»

В торговых павильонах московского рынка «Садовод» произошел пожар. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного управления МЧС.

Общая площадь возгорания — 250 кв. м. Пожарные стараются не допустить распространения огня. Люди эвакуированы.

«РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах Москвы сообщает об одном пострадавшем.

Вечером 17 января на рынке «Садовод» загорелся павильон. Огонь распространился на площадь около 300 кв. м. С территории рынка эвакуировали около 40 человек. В 00:05 18 января пожар был локализован.

Теги: Москва , Пожар
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