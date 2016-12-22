В Москве вновь загорелся рынок «Садовод»

В торговых павильонах московского рынка «Садовод» произошел пожар. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного управления МЧС.

Общая площадь возгорания — 250 кв. м. Пожарные стараются не допустить распространения огня. Люди эвакуированы.

«РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах Москвы сообщает об одном пострадавшем.

Вечером 17 января на рынке «Садовод» загорелся павильон. Огонь распространился на площадь около 300 кв. м. С территории рынка эвакуировали около 40 человек. В 00:05 18 января пожар был локализован.