В Москве на рынке «Садовод» загорелся павильон

На юго-востоке Москвы загорелся рынок «Садовод», площадь пожара составляет около 300 кв. м. Спасатели эвакуировали с территории рынка около 40 человек

Фото: @molniatv (twitter.com/molniatv)

На рынке на ул. Верхние Поля в Москве произошел пожар, сообщили РБК в пресс-службе главного управления МЧС по столице. Источник «РИА Новости» в экстренных службах Москвы уточнил, что речь идет о рынке «Садовод».

Сообщение о возгорании поступило в 21:17 мск, рассказали РБК в МЧС. «По предварительной информации, происходит пожар в одном из павильонов, что горит и площадь пожара выясняются. Сведений о пострадавших не поступало», — отметили в пресс-службе.

«Произошло возгорание строительного мусора, погибших и пострадавших нет», — заявили РБК в пресс-службе рынка.

В сообщении на сайте ГУ МЧС по столице говорится, что площадь пожара составляет около 200 кв. м. «По предварительным данным, происходит пожар на первом этаже трехэтажного павильона», — добавили в ведомстве. Позже «РИА Новости» в МЧС заявили, что площадь пожара достигла 300 кв. м.

Телеканал «Москва 24» на своей странице в Twitter опубликовал фотографию с места происшествия. На ней виден густой черный дым.​ «По последним данным, пожар локализован, риска распространения нет», — добавили в пресс-службе рынка.

По данным источника ТАСС в экстренных службах Москвы, с территории рынка были эвакуированы около 40 человек.

В начале октября в Москве загорелся строительный рынок «Синдика». Площадь возгорания составила более 55 тыс. кв. м. Его тушение заняло у спасателей два дня. Для борьбы с огнем были привлечены несколько вертолетов и робототехника. Ущерб от пожара составил порядка 8 млрд руб.