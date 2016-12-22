В Москве локализовали пожар на рынке «Садовод»

Пожарным удалось локализовать пожар на рынке «Садовод» на юго-востоке Москвы. Об этом говорится в сообщении столичного управления МЧС.

«Принятыми мерами в 00 часов 05 минут пожар был локализован», — сообщили в МЧС. Работа спасателей на месте пожара продолжается.

Возгорание на рынке «Садовод» произошло вечером 17 января. Пожар произошел в одном из павильонов рынка, огонь охватил порядка 300 кв.м. Спасатели эвакуировали с территории рынка около 40 человек, информация о пострадавших отсутствует.