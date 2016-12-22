Спасатели назвали сроки прибытия в район исчезновения судна «Восток»

Спасательное судно прибудет на место поисков пропавшего российского рыболовецкого судна «Восток» в Японском море через шесть часов. Об этом заявил представитель Владивостокского морского спасательно-координационного центра Росморречфлота Минтранса, передает «РИА Новости».

По словам собеседника агентства, спасатели прибудут к 20:00 по местному времени (13:00 мск). Он пояснил, что сроки прибытия будут также зависеть от погодных условий. В случае их ухудшения спасательное судно может прибыть позже. Представитель координационного центра отметил, что радиобуй, который посылает аварийный сигнал, может «какое-то время работать и под водой».

Позднее в спасательном центре сообщили, что перестали получать сигнал радиобуя.

​В связи с пропажей судна МЧС открыло горячую линию , сообщается в управлении ведомства по Приморскому краю.

Рыболовецкое судно «Восток» пропало в Японском море в четверг, 25 января. На его борту находятся 21 человек. Аварийный радиобуй сработал на «Востоке» в 200 км к югу от мыса Гамова. На поиски судна были направлены вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России и Ми-8 МТВ, принадлежащий Министерству обороны.



В спасательных службах рассказали, что в районе поиска были найдены швартовая бухта, оранжевый буй, бытовой мусор и спасательные жилеты.



Судно «Восток» принадлежит компании «ДВ Флот» и приписано к городу Невельску в Сахалинской области. Оно шло из южнокорейского порта Донгхэ в сахалинский Холмск. Все члены экипажа судна — граждане России. По факту исчезновения «Востока» СК организовал проверку по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта).