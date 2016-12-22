Глава Университета Мичигана уволилась из-за дела экс-врача сборной США

Президент Университета штата Мичиган Лу Анна Саймон ушла в отставку, после того как бывшего спортивного врача сборной США Ларри Нассара приговорили к 175 годам тюрьмы за сексуальные домогательства к девочкам и женщинам. Об этом сообщается на сайте университета. Нассар был также врачом этого высшего учебного заведения.

«Последние полтора года были очень тяжелыми для жертв Ларри Нассара, для университетского общества и для меня. Мои слова не будут достаточным, если я скажу, что мне очень жаль, что известный и внушающий доверие врач оказался таким злым человеком, который принес столько боли под маской лечения», — говорится в заявлении президента. По ее словам, дело Нассара привлекло много внимания к университету и к ней лично. «Когда трагедия политизируется, доказательство вины неизбежно. Так как я занимаю должность президента, то естественно, что вина будет направлена на меня», — заявила Саймон.



В среду, 24 января, законодатели штата Мичиган проголосовали за резолюцию, которая призывала президента Мичиганского университета уйти в отставку после обвинений в том, что администрация образовательного учреждения не смогла спасти девочек и женщин от сексуальных домогательств Нассара, сообщает CBS. Как отмечается в сообщении, в резолюции сказано, что они перестали быть уверенными, что Саймон сможет расследовать случаи сексуального домогательства, реформировать университет, защитить его студентов, а также руководить ими и сотрудниками вуза.

Лу Саймон возглавляла университет на протяжении 13 лет.

В среду, 24 января, бывшего врача американской сборной приговорили к 175 годам лишения свободы, после того как 156 женщин и девушек обвинили его в сексуальных домогательствах. По их словам, они приходили к Нассару, чтобы он вылечил их спортивные травмы. Однако он под видом лечения домогался до девочек и женщин. Среди обвинивших его — четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, американка Симона Байлз, трехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Эли Райсман из США, а также американская гимнастка Маккайла Марони.

В декабре 2017 года Нассар был приговорен к 60 годам тюрьмы за распространение детской порнографии.