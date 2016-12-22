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Игрок ЦСКА выбыл из строя на несколько месяцев после матча в Хабаровске

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В Бразилии задержали шесть человек по делу о хищениях в Petrobras

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Уволенный глава МВД заявил об арестах в высших эшелонах власти ЛНР

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Путин рассказал Земану об успехах в Сирии

Сотрудники Госдепа обвинили Тиллерсона в нарушении федерального закона