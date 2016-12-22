В Бразилии задержали шесть человек по делу о хищениях в Petrobras

В Бразилии полиция задержала шесть подозреваемых по делу о хищениях в государственной нефтяной компании Petrobras. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на правоохранительные органы страны.
Как уточняет телеканал Globo, среди задержанных есть бывший топ-менеджер нефтегазовой компании Transpetro, дочерней структуры Petrobras. Задержания прошли в рамках расследования о схемах незаконных выплат Transpetro сторонним подрядчикам. По версии полиции, в результате были отмыты порядка 7 млн реалов (более $2 млн).
Эта операция стала частью более широкого расследования под названием Lava Jato, которое включает в себя дела против ряда чиновников и служащих госкомпаний. Расследования по делам, связанным с хищениями в Petrobras начались в 2014 году, общая сумма похищенного, по версии полиции, может достигать нескольких миллиардов долларов.
Фигурантами дела о хищении и отмывании средств через Petrobras являются, в том числе, два экс-президента страны — Дилма Руссефф и Луис Инасиу Лула да Силва. В июле 2017 года да Силва, занимавший пост президента Бразилии в 2003–2010 годах, был приговорен к 9,5 годам лишения свободы по делу о коррупции и отмывании денег. Его преемнице, Руссеф, летом 2016 года был объявлен импичмент.