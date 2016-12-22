В багажнике въехавшей в остановку машины нашли труп

В багажнике машины, которая въехала в остановку общественного транспорта на проспекте Мира в Москве, было обнаружено тело человека. Об этом сообщил источник в экстренных службах, передает агентство «Москва».

«Прибывшие на место происшествия сотрудники оперативных служб обнаружили в указанной машине труп», — сказал собеседник агентства. Он отметил, что попавший в ДТП автомобиль был марки Ford Explorer. Об обнаружении в багажнике тела также сообщил источник в правоохранительных органах ТАСС.

Источник в правоохранительных органах «РИА Новости» отметил, что найденное тело в багажнике джипа могло принадлежать пассажиру автомобиля, которого в момент столкновения отбросило в заднюю часть салона, где у внедорожника находится багажник.

В среду, 24 января, автомобиль въехал в остановку общественного транспорта, где люди стояли и ждали маршрутку. В результате погиб один человек, четверо получили ранения. В управлении ГИБДД по Москве сообщили, что, по предварительным данным, водитель машины не справился с управлением.

Источник ТАСС рассказал, что, по предварительным данным, водитель врезавшегося в остановку джипа находился в состоянии алкогольного опьянения. Собеседник агентства подчеркнул, что данных медицинского освидетельствования пока не получено.