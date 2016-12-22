В Москве автомобиль врезался в автобусную остановку

На проспекте Мира в Москве автомобиль въехал в остановку общественного транспорта. В результате ДТП один человек погиб, четверо получили травмы, сообщил РБК дежурный пресс-службы ГИБДД по Москве.
«Водитель не справился с управлением по адресу: проспект Мира, дом 68. Автомобиль врезался в автобусную остановку, где люди ждали маршрутку. В результате, по предварительным данным, пострадали четыре человека, еще один человек погиб», — рассказал дежурный.
В остановку врезался автомобиль Ford Explorer.
Позже в пресс-службе МВД «РИА Новости» заявили, что во время ДТП водитель выжил — погиб пассажир автомобиля. По данным источника агентства, мужчину отбросило назад в то место автомобиля, «где у него начинается багажник». Тело нашли в самом багажнике, уточняет агентство «Москва» со ссылкой на источник. Следователи на месте проверяют, погиб ли пассажир до ДТП или после него.
По предварительным данным, водитель «имеет признаки опьянения», заявил источник ТАСС в правоохранительных органах.