В Москве автомобиль врезался в автобусную остановку

В центре Москвы автомобиль въехал в автобусную остановку. Четыре человека получили травмы, один человек, который находился в машине — погиб. По предварительным данным — это пассажир, его тело нашли в багажнике

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

На проспекте Мира в Москве автомобиль въехал в остановку общественного транспорта. В результате ДТП один человек погиб, четверо получили травмы, сообщил РБК дежурный пресс-службы ГИБДД по Москве.

«Водитель не справился с управлением по адресу: проспект Мира, дом 68. Автомобиль врезался в автобусную остановку, где люди ждали маршрутку. В результате, по предварительным данным, пострадали четыре человека, еще один человек погиб», — рассказал дежурный.

Фото: Страница ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн | МСК «Вконтакте»

В остановку врезался автомобиль Ford Explorer.

Позже в пресс-службе МВД «РИА Новости» заявили, что во время ДТП водитель выжил — погиб пассажир автомобиля. По данным источника агентства, мужчину отбросило назад в то место автомобиля, «где у него начинается багажник». Тело нашли в самом багажнике, уточняет агентство «Москва» со ссылкой на источник. Следователи на месте проверяют, погиб ли пассажир до ДТП или после него.

Фото: Страница ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн | МСК «Вконтакте»

По предварительным данным, водитель «имеет признаки опьянения», заявил источник ТАСС в правоохранительных органах.