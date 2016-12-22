ПКР заявил о выполнении «почти всех требований» для участия в Олимпиаде

Паралимпийский комитет России (ПКР) выполнил почти все пункты для восстановления члентсва в Международном паралимпийском комитете (МПК). Об этом сообщается на сайте ПКР.



Как отмечается в сообщении, всего российскому комитету нужно было выполнить 67 пунктов. Из них оставались только пять из них, которые МПК должен признать выполненными на заседании исполнительного комитета 26 и 27 января.

Первым пунктом является изменение в российском законодательстве, которое позволяет увольнять персонал спортсмена. В ПКР рассказали, что с 29 декабря 2017 года вступил в силу федеральный закон № 461 «О внесении изменений в Трудовой кодекс РФ». Данный закон обязывает тренера соблюдать антидопинговые правила, в противном случае он подлежит увольнению.

После вступления в силу данного закона соответствующие изменения были внесены в трудовые договора с спортсменами, тренерами и специалистами сборных команд России. Российский министр спорта Павел Колобков в письме президенту МПК подтвердил принятые изменения в законодательстве.



Кроме того, в ПКР сообщили, что российский комитет решил все бюджетные вопросы, которые касаются восстановления членства в Международном олимпийском комитете, а также согласовал свой устав с отделом МПК. В комитете отметили, что российское антидопинговое агентство РУСАДА завершает выполнение требований Международного антидопингового агентства для восстановления своей деятельности. В ПКР заявили, что на данный момент РУСАДА «выполнило практически все пункты Дорожной карты».

Российский паралимпийский комитет также заявил, что после доклада Ричарда Макларена о допинге в российским спорте была проведена проверка лиц, которые были упомянуты в этом документе. Кроме того, в отношении них Следственный комитет проводит расследование и «готов к сотрудничеству с ВАДА». «Также Минспорт России справедливо отмечает, что доклад Макларена стал отправной точкой для реформирования системы борьбы с допингом в России. Существующая система контроля за неприменением допинга не сработала», — говорится в сообщении.

В ПКР заявили, что в России «никогда не существовало и не существует государственной системы поддержки допинга», а государство «всегда активно поддерживало» и продолжает поддерживать борьбу против применения запрещенных препаратов в спорте. «Предпринятые меры позволяют утверждать, что проблемы в работе антидопинговой системы остались в прошлом», — отмечается в сообщении ПКР.

В декабре 2017 года в ПКР заявили, что некоторые требования Международного паралимпийского комитета выполнить невозможно, потому что они находятся вне компетенции российской организации. В числе таких требования назывались изменения устава и финансовые выплаты.

МПК приостановил членство российского паралимпийского комитета в августе 2016 года после допингового скандала в российском спорте. В ноябре того же года Международный паралимпийский комитет выдвинул российской спортивной организации финансовые требования для восстановления членства.

В МПК потребовали от ПКР выплатить по €250 тыс. за каждый календарный год отстранения спортсменов. В международном комитете отметили, что эти средства — компенсация за анализ допинг-проб российских спортсменов, которые были проведены с июля по декабрь 2016 года. Также российская организация была обязана в течение трех лет каждый год переводить в МПК €125 тыс.

В декабре 2017 года в Международном паралимпийском комитете заявили, что решение о допуске российский спортсменов будет принято в январе. В комитете отметили, что восстановить членство ПКР они не могут, поэтому российские паралимпийцы смогут выступить на Зимних Олимпийских играх только под нейтральным флагом.