Дворкович рассказал об исчезновении олигархов в России

В России не осталось олигархов. Такое заявление сделал вице-премьер России Аркадий Дворкович в интервью Bloomberg-TV во время форума в Давосе.

«Мы не думаем, что у нас есть олигархи. Это образ 1990-х годов», — сказал Дворкович. По его словам, их в России больше нет. «Сейчас у нас — хорошие, работающие бизнесмены, социально ответственные, которые заботятся о стране и зарабатывают деньги, ведя ответственный бизнес», — сказал он, отвечая на вопрос о самочувствии олигархов в связи с новыми санкциями.

Дворкович добавил, что санкции «делают жизнь сложнее, но не делают ее невозможной».

Ранее 24 января, во время сессии Давосского форума Strategic Outlook: Russia, Дворкович, отвечая на вопрос о санкциях по «списку Магнитского», заявил: «Мы беспокоимся не о санкциях, а о людях».