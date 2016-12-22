В Самаре освободили похищенного с целью выкупа четырехлетнего ребенка

В Самарской области задержаны подозреваемые в похищении четырехлетнего ребенка с целью выкупа. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

ЧП произошло в городе Кинель. По словам матери ребенка, примерно в 7:30 утра 24 января неизвестные в масках, предположительно мужчина и женщина, насильно посадили мальчика, находившегося во дворе, в машину и увезли. Через некоторое время ей прислали СМС с требованием выкупа в размере 2 млн руб.

Сотрудники СК возбудили дело по пунктам «а» и «д» ч. 2 ст. 126 УК России (похищение несовершеннолетнего, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Через несколько часов сотрудники правоохранительных органов установили и задержали подозреваемых. Ребенка нашли в Самаре и передали матери. Его жизни и здоровью ничто не угрожает.

Расследование продолжается, решается вопрос об аресте злоумышленников.

30 ноября 2017 года полицейские нашли в подмосковной Балашихе пятилетнюю девочку, украденную в Дагестане в феврале того же года. Женщина, в квартире которой обнаружили ребенка, призналась в похищении.