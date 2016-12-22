В Подмосковье нашли похищенную в Дагестане девочку

В подмосковном городе Балашиха сотрудники полиции разыскали пятилетнюю девочку, которую похитили в Дагестане в феврале. Об этом сообщается на сайте МВД России.

Гражданка Таджикистана 2 февраля обратилась в МВД Дагестана с заявлением о пропаже ее дочери, после чего начались поиски ребенка. После случившегося было возбуждено уголовное дело.

В ноябре сотрудникам МВД поступила информация, что пропавший ребенок находится в подмосковном городе, был установлен адрес, по которому проживала некая «Рита», говорится в сообщении. Девочку нашли в квартире в Балашихе 30 ноября. Вместе с ней в квартире находилась женщина, ее задержали, после чего она призналась в похищении ребенка.

Похитительницей оказалась жительница села Баташюрт Хасавюртовского района Дагестана 1972 года рождения. Она рассказала, что похитила ребенка вместе с односельчанкой 2 февраля. Ее соучастницу задержали также 30 ноября, она дала признательные показания. В ее квартире были обнаружены личные вещи девочки.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступления. «В результате похищения здоровью ребенка ущерба не нанесено, ее жизни ничего не угрожает», — отметили в МВД.