Минкультуры уведомило прокатчика «Смерти Сталина» об отзыве удостоверения

Минкультуры России уведомило компанию «Вольгафильм» об отзыве прокатного удостоверения у фильма «Смерть Сталина». Ведомство направило прокатчику письмо по электронной почте, сообщил РБК прокатчик.

В уведомлении (есть в распоряжении РБК) Минкультуры сообщает, что отзывает прокатное удостоверение у фильма «Смерть Сталина» на основании пп. «д» п. 20 правил выдачи прокатных удостоверений (утверждены постановлением правительства №143 от 27 февраля 2016 года). В нем, в частности, сказано, что удостоверение может быть отозвано из-за «публичной демонстрации фильма материалов, содержащих информацию, распространение которой запрещено законодательством».

В письме, подписанном замминистра культуры Сергеем Обрывалиным, также сообщается, что прокатчик должен вернуть в Минкультуры в течение 30 рабочих дней оригинал прокатного удостоверения. Сделать это «Вольгафильм» должна почтовым отправлением либо передав документ лично в Минкультуры.

Видео: ВОЛЬГА / YouTube

О том, что прокатное удостоверение на фильм «Смерть Сталина» будет отозвано у «Вольгафильм», стало известно во вторник, 23 января. Это произошло после того, как в понедельник, 22 января, деятели культуры, в числе которых были режиссер Никита Михалков, зампред комитета по культуре Госдумы Елена Драпеко и министр культуры Владимир Мединский, посмотрели ленту в Минкультуры и усмотрели в нем признаки экстремизма. Ранее в среду, 24 января, РБК сообщал о том, что общественный совет Минкультуры попросил генпрокурора Юрия Чайку проверить фильм «Смерть Сталина» на экстремизм.