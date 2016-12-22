Путин посетил музей Высоцкого на Таганке накануне юбилея поэта

Президент Владимир Путин 24 января посетил музей «Дом Высоцкого на Таганке» в преддверии 80-летия со дня рождения поэта, актера и музыканта. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

Путин осмотрел экспозицию, посвященную жизни и творчеству Владимира Высоцкого, ознакомился с проектом реставрации музея. Также президент посетил репетицию постановки «Здравствуйте, Владимир Высоцкий!», режиссером которой выступает сын музыканта Никита Высоцкий.

В фондах музея хранится почти 53 тыс. документов, рукописей, фотографий и других предметов, связанных с Высоцким.

Ранее ВЦИОМ провел опрос, согласно которому самой популярной композицией музыканта для россиян оказалась «Песня о друге». На втором месте находится песня «Скалолазка», третье место досталось композиции «Кони привередливые». Банк России к юбилею Высоцкого выпустил посвященную ему серебряную монету номиналом 25 руб.

Поэт родился в Москве 25 января 1938 года, умер 25 июля 1980 года. Высоцкий написал более 600 песен и 200 стихотворений. Также он сыграл десятки ролей в театре и кино.