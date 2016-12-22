ЦБ выпустил памятную монету к юбилею Высоцкого

Центральный банк России выпустил серебряную монету номиналом 25 руб., которая посвящена 80-летнему юбилею поэта, актера и музыканта Владимира Высоцкого. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Фото: Банк России

«23 января 2018 года Банк России выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 25 руб. «Творчество Владимира Высоцкого», — говорится в сообщении.

На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение герба России. На оборотной стороне на фоне силуэтов коней изображен Высоцкий с гитарой, слева от него — меч, справа — годы жизни: 1938–1980. Вверху по окружности — надпись «Владимир Высоцкий».

В пресс-службе ЦБ уточнили, что тираж монеты составит 1500 штук.

«Планируется, что в этом году будет выпущена еще одна монета, посвященная Владимиру Высоцкому», — сообщили в Банке России. Она также будет изготовлена из серебра, ее номинал составит 2 руб.

Высоцкий — советский певец, поэт и актер. Автор и исполнитель более 600 песен. Он играл в Московском театре драмы и комедии на Таганке, а также снялся в ряде фильмов, самым известным из которых стал «Место встречи изменить нельзя», где Высоцкий исполнил роль капитана милиции Глеба Жеглова. В 1986 году Высоцкому посмертно было присвоено звание «Заслуженный артист РСФСР», а в 1987 году присуждена Государственная премия СССР.