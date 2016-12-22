Россияне назвали самую любимую роль и песню Высоцкого

Самой популярной среди россиян композицией Владимира Высоцкого стала «Песня о друге». Об этом говорится в исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), поступившем в РБК.

Второй по популярности среди опрошенных стала «Скалолазка», а третьей — «Кони привередливые». Наиболее известной для респондентов ролью Высоцкого в кино стала роль Жеглова в фильме «Место встречи изменить нельзя».

Как выяснил ВЦИОМ, Высоцкий известен 99% россиян. В народном рейтинге певец и актер занимает второе место после Юрия Гагарина: космонавта выбрали в качестве кумира 44% опрошенных, Высоцкого — 28%. Песни и фильмы с участием Высоцкого слышали или смотрели 98% и 92% россиян соответственно.

Опрос был проведен 19–20 января среди россиян в возрасте от 18 лет.

Владимир Высоцкий — поэт, актер и бард. Он родился 25 января 1938 года в Москве, умер 25 июля 1980 года. Высоцкий написал более 600 песен и 200 стихотворений, а также сыграл десятки ролей в театре и кино.

