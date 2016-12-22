Глава Мосгордумы заявил о сокращении зарплаты депутатов на 10%

Председатель ​Московской городской думы Алексей Шапошников заявил, что в 2018 году зарплаты работающих на постоянной основе депутатов Мосгордумы сократятся на 10%, передает «РИА Новости».

«Принимается решение выплачивать с 1 февраля по 31 декабря 2018 года лицам, занимающим государственные должности города Москвы в Московской городской думе, денежное вознаграждение с уменьшением на 10%», — сказал он.

По словам Шапошникова, аналогичное решение принималось и в 2017 году. В настоящее время в парламенте работают 44 депутата.

16 января глава Счетной палаты Татьяна Голикова в рамках Гайдаровского форума заявила, что систему оплаты труда чиновников необходимо реформировать, так как она искажена. По ее мнению, зарплату госслужащих необходимо привязать к показателям эффективности.