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Голикова рассказала об «искажении» в зарплатах чиновников
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Голикова рассказала об «искажении» в зарплатах чиновников
Экономика, 11:46
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Голикова рассказала об «искажении» в зарплатах чиновников
Систему оплаты труда госслужащих необходимо реформировать, так как сейчас она искажена. Зарплаты чиновников надо привязать к показателям эффективности, указывают в Счетной палате
Татьяна Голикова (Фото: Zuma / ТАСС)

Госслужащие одной и той же категории могут получать зарплату, различающуюся в два-три раза. Об этом рассказала глава Счетной палаты Татьяна Голикова в ходе выступления на Гайдаровском форуме, передает корреспондент РБК.

Глава СП отметила, что порядок распределения средств на моральную и материальную мотивацию госслужащих не определен, это приводит к диспропорциям в оплате труда. «В результате сложились значительные отличия в уровне денежного содержания федеральных госслужащих одинаковой категории. Отличия в два-три раза заработной платы работников одной и той же категории свидетельствуют об искажении принципов денежного содержания федеральных государственных гражданских служащих», — заявила Голикова.

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Минфин в начале года опубликовал два документа по оптимизации численности госорганов и материальному стимулированию госслужащих — проект указа президента и проект постановления правительства. В соответствии с ними федеральные органы исполнительной власти направят в правительственную комиссию по проведению административной реформы (ее возглавляет вице-премьер Сергей Приходько) предложения по «оптимизации системы управления и структуры с целью сокращения предельной численности» работников. По результатам рассмотрения комиссией предельная численность и фонд оплаты труда в этих ведомствах будут скорректированы: бюджетные ассигнования на оплату труда сократятся, но пропорционально вырастут ассигнования на материальное стимулирование.

По мнению СП, этих мер будет недостаточно для решения проблемы. «Необходимо менять структуру денежного содержания посредством увеличения в его составе доли гарантированных выплат и установления четкой связи стимулирующих выплат с показателями эффективности и результативности деятельности госслужащих», — считает Голикова.

Эти меры могут сделать госслужбу более привлекательной, а также помогут поощрять наиболее эффективных работников. Но система начнет работать только при условии улучшения механизма аттестации госслужащих, подчеркнула Татьяна Голикова.

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Правительство предлагает в 2018 году сократить предельную численность федеральных чиновников, а сэкономленный таким образом фонд оплаты труда (ФОТ) направить на материальное стимулирование госслужащих. Это должно повысить эффективность работы органов исполнительной власти, следует из документа, размещенного на портале нормативно-правовых актов.

В 2016 году численность госслужащих удалось снизить до уровня 2012 года, но процесс затронул только низовое звено и привел к дисбалансам иерархии должностей госслужбы, заявила Голикова в ходе Гайдаровского форума.

Автор: Анна Могилевская.
Теги: Счетная палата , Татьяна Голикова , зарплаты чиновников
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