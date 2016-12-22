Песков обвинил США в «заматывании» расследования о химатаках в Сирии

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что США «фактически замотали расследование» о применении химического оружия в Сирии. Об этом сообщает корреспондент РБК.
«Мы несогласны с подходом американцев, которые фактические замотали расследование предыдущих случаев [применения химоружия в Сирии]», — сказал Песков. По его словам, США «идут по пути заматывания реального международного расследования [сирийских химатак] и предпочитают путь наклеивания ярлыков».
Ранее глава Госдепартамента США Рекс Тиллерсон заявил, что на России лежит ответственность за гибель людей во время химических атак в Сирии. По словам Тиллерсона, последняя химическая атака в Сирии произошла 22 января, в результате нападения пострадали более 20 человек, в том числе дети. По мнению США, атака была организована режимом президента Сирии Башара Асада. Тиллерсон также обвинил Россию в нарушении обещания выступить гарантом сделки США и Сирии по ликвидации химоружия. Сделка была заключена еще в 2013 году. «Россия должна прекратить налагать вето или как минимум воздерживаться от голосования в Совете Безопасности по этому вопросу», — считает Тиллерсон.
Ранее постпред России при ООН Василий Небензя предложил создать новый механизм расследования случаев применения химоружия в Сирии. Постпред США Никки Хейли выступила против данного предложения. Срок полномочий совместного механизма ООН и Организации по расследованию химатак в Сирии истек в декабре 2017 года.
Производство отравляющих веществ в Сирии, согласно данным неправительственных организаций и ЦРУ, началось в 1970–1980 годах при участии французских организаций и специалистов.
Положение об уничтожении химического оружия в Сирии было принято после того, как 16 сентября 2013 года был опубликован доклад экспертов ООН о применении химического оружия 21 августа 2013 года в Гуте (пригороде Дамаска).
28 сентября 2013 года единогласно была принята Резолюция Совета Безопасности ООН 2118 об уничтожении сирийского химического оружия. Первоначальный срок вывоза был определен как 31 декабря 2013 года. Срок вывоза менее опасных химических веществ был назначен на 4 февраля. Фактически эти сроки не были соблюдены.
14 октября 2013 года Сирия присоединилась к Конвенции о запрещении химического оружия, запрещающей производство, накопление и применение химического оружия.
В октябре 2013 года под контролем экспертов ООН и Организации по запрещению химического оружия началось уничтожение сирийского химического оружия.
В феврале 2014 года власти Сирии предоставили Организации по запрещению химического оружия план, согласно которому вывоз всех отравляющих веществ с территории страны должен был закончиться 27 апреля 2014 года.
В апреле 2014 года глава совместной миссии ООН и Организации по запрещению химического оружия Зигрид Кааг заявляла о том, что 92,5% сирийского химоружия уничтожено или вывезено. О вывозе последней партии сообщили 23 июня 2014 года.
4 января 2016 года в своем докладе Организация по запрещению химического оружия заявила, что все химикаты, вывезенные из Сирии в 2014 году, уничтожены. Вместе с тем сообщалось, что организация по-прежнему не может получить доступ к некоторым бывшим объектам производства сирийского химического оружия.
В декабре 2016 года власти Сирии сообщали о передаче Организации по запрещению химического оружия свидетельств о применении химического оружия боевиками.