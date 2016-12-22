Песков обвинил США в «заматывании» расследования о химатаках в Сирии

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что США «фактически замотали расследование» о применении химического оружия в Сирии. Об этом сообщает корреспондент РБК.

«Мы несогласны с подходом американцев, которые фактические замотали расследование предыдущих случаев [применения химоружия в Сирии]», — сказал Песков. По его словам, США «идут по пути заматывания реального международного расследования [сирийских химатак] и предпочитают путь наклеивания ярлыков».

Ранее глава Госдепартамента США Рекс Тиллерсон заявил, что на России лежит ответственность за гибель людей во время химических атак в Сирии. По словам Тиллерсона, последняя химическая атака в Сирии произошла 22 января, в результате нападения пострадали более 20 человек, в том числе дети. По мнению США, атака была организована режимом президента Сирии Башара Асада. Тиллерсон также обвинил Россию в нарушении обещания выступить гарантом сделки США и Сирии по ликвидации химоружия. Сделка была заключена еще в 2013 году. «Россия должна прекратить налагать вето или как минимум воздерживаться от голосования в Совете Безопасности по этому вопросу», — считает Тиллерсон.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя предложил создать новый механизм расследования случаев применения химоружия в Сирии. Постпред США Никки Хейли выступила против данного предложения. Срок полномочий совместного механизма ООН и Организации по расследованию химатак в Сирии истек в декабре 2017 года.

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