В Совфеде опровергли блокировку СМИ-иноагентов на время выборов

Парламентарии не разрабатывают никаких дополнительных мер для СМИ-иноагентов в преддверии выборов президента. Об этом РБК заявил зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

«В публикации «Известий» могут быть гиперболы. У нас в стране нет цензуры, а свобода слова гарантирована Конституцией», — подчеркнул он.

Изданиям, которые соблюдают законы, не грозит блокировка, заверил сенатор. По его словам, правовую оценку призывам бойкотировать выборы должны давать Центральная избирательная комиссия и прокуратура. «Наша комиссия по защите госсуверенитета не вмешивается во внутриполитические процессы. Мы занимаемся тем, чтобы из-за рубежа не манипулировали нашей внутриполитической жизнью», — заключил Климов.

О том, что в России могут временно заблокировать работу СМИ-иноагентов, которые распространяют призывы к бойкоту президентских выборов, сообщали «Известия» со ссылкой на Климова.

Он отметил, что в Конституции России предусмотрена возможность блокировки и ограничения распространения информации. «Американские СМИ призывали бойкотировать президентские выборы. Это нарушение Конституции. Открытый призыв бойкота общенациональных выборов — нарушение, которое может повлечь за собой блокировку», — сказал сенатор.

По данным источников «Известий» в парламенте, работа «Радио Свобода» и «Голоса Америки» может быть заблокирована в день тишины и в день выборов.

Президент Владимир Путин в конце ноября 2017 года подписал закон о СМИ-иноагентах. Ключевым критерием для получения статуса иноагента является финансирование СМИ из-за рубежа. Признанные иноагентами средствами массовой информации обязаны раз в полгода предоставлять отчеты о своей деятельности в интернете и в других российских СМИ.