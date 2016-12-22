В Думе поддержали ужесточение наказания по закону о СМИ-иноагентах

Комитет Государственной думы по госстроительству и законодательству поддержал принятие в первом чтении поправок в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), ужесточающих наказание за нарушение закона о средствах массовой информации — иноагентах.

Против законопроекта высказался депутат от фракции КПРФ Юрий Синельщиков, а также вице-спикер от ЛДПР Игорь Лебедев и его однопартиец Сергей Иванов, сообщает корреспондент РБК.

Законопроект был внесен в конце 2017 года главами законодательных комитетов Госдумы и Совета Федерации Павлом Крашенинниковым и Андреем Клишасом.

Как следует из проекта закона, за нарушение «порядка деятельности иностранного средства массовой информации, выполняющего функции иностранного агента, и (или) учрежденного им российского юридического лица, выполняющего функции иностранного агента» штраф для граждан составит 10 тыс. руб., для должностных лиц — 50 тыс. руб., для юридических лиц — 500 тыс. руб. При повторном совершении административного правонарушения предлагается установить усиленные санкции: для граждан — 50 тыс. руб., для должностных лиц — 100 тыс. руб., для юридических лиц — 1 млн руб.

В свою очередь, за грубое нарушение закона о СМИ-иноагентах гражданам будет грозить от 150 тыс. руб. штрафа или административный арест до 15 суток, для должностных лиц штраф составит 200 тыс.руб., а для юрлиц — до 5 млн. Под грубым нарушением следует понимать неоднократное (более двух раз в течение года) нарушение порядка деятельности СМИ-иноагента, следует из пояснительной записки к законопроекту.

Павел Крашенинников на заседании комитета пояснил, что в случае принятия, поправки в КоАП вступят в силу одновременно с поправками в законы «О СМИ» и «Об информации», регулирующие порядок признания СМИ иностранными агентами.

Источник РБК в Госдуме пояснил, что «эти поправки касаются только самих СМИ-иноагентов или физлиц, которые зарегистрируются как СМИ и будет доказано, что они получают финансирование из-за рубежа». По его словам, «штрафовать рядовых блогеров за репост никто не собирается».

В минувшую пятницу, 12 января, депутаты одобрили в первом чтении поправки о СМИ-иноагентах. Поправки обязывают СМИ-иноагентов, а также всех, кто перепечатывает их материалы, от других изданий до пользователей соцсетей, соответствующим образом их маркировать, а также дают право Роскомнадзору блокировать публикации в случае нарушения закона

Минюст уже включил в список СМИ-иноагентов девять зарубежных изданий: «Голос Америки», «Радио Свобода», а также телеканал «Настоящее время», «Татаро-башкирскую службу «​​Радио Свобода», «Сибирь.Реалии», «Idel.Реалии», «Фактограф», «Кавказ.Реалии» и «Крым.Реалии».