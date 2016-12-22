В Канаде заявили о хакерской атаке из КНДР «через Россию»

Агентство Metrolinx из канадского Онтарио подверглось нападению хакеров из Северной Кореи в начале января. Об этом заявила пресс-секретарь агентства Анна-Мария Айкинс, сообщает CBC.

По словам источника телеканала, хакеры «запустили вирус через Россию». Однако нападение «не привело к нарушению конфиденциальности и не нарушило работу систем безопасности», отметила Айкинс.

Metrolinx обеспечивает работу систем общественного транспорта и аэропортов в Торонто и Гамильтоне.

По данным международной компании Recorded Future, которая работает в сфере кибербезопасности, хакеры из Lazarus Group, связанной с правительством КНДР, стоят за атакой на южнокорейские криптовалютные биржи. В конце декабря источники агентства Yonhap также сообщали, что ответственность за атаки на криптовалютные биржи Южной Кореи несут хакеры из КНДР.