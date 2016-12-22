В Афганистане у офиса организации «Спасем детей» произошел взрыв

В афганском городе Джелалабаде, провинция Нангархар, произошел взрыв возле здания, в котором расположен офис правозащитной организации «Спасем детей», сообщает телеканал TOLO News в Twitter.

По его данным, сдетонировало взрывное устройство, заложенное в автомобиле, который был припаркован возле ворот здания. Сразу после взрыва на территорию прорвались вооруженные боевики. Местные власти сообщают, что на место прибыли сотрудники силовых структур. В настоящее время силовики и боевики ведут перестрелку.

В результате произошедшего к настоящему моменту известно о не менее 11 пострадавших, все были госпитализированы. Об их состоянии пока не сообщается.​

20 января группа вооруженных боевиков напала на гостиницу Intercontinental Hotel в Кабуле, захватив заложников. Произошла перестрелка с силовиками, которая продлилась 13 часов. Жертвами теракта стали 43 человека, включая семь граждан Украины. Все террористы были ликвидированы. 22 января боевики совершили нападение на автомобиль миссии ООН в Кабуле. Террористы похитили сотрудницу миссии вместе с сыном, а также убили водителя.