В Венесуэле крупнейший НПЗ Amuay прекратил работу

Крупнейший нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) Венесуэлы Amuay полностью прекратил свою работу. Об этом ​сообщил ​глава профсоюза работников нефтяной промышленности Иван Фрейтес, передает ​издание Universal.

«Установка каталитического крекинга, которая была активна, в понедельник прекратила свою работу в рамках запланированного отключения для техобслуживания линии компрессоров», — пояснил Фрейтес.

​При этом ряд местных жителей полуострова Парагуана, где расположен завод, также подтвердили изданию прекращение работы факельных установок комплекса. Как отметил депутат национальной ассамблеи Луис Стефанелли, на заводе Amuay такое произошло впервые за 60 лет.

Ранее на двух крупнейших НПЗ страны — Amuay и Cardon (входят в комплекс Paraguana) произошли возгорания.

В конце декабря Фрейтес сообщал о приостановке работы 80% НПЗ страны. «Ни смазочных материалов, ни бензина не производим», — сетовал он. Глава профсоюза отмечал, что в Венесуэле действуют только заводы Amuay и Cardon. Среди других проблем Фрейтес отмечал производство в стране нефтяных отходов, которые затем по низким ценам продаются в Соединенных Штатах, поскольку самостоятельно Венесуэла «не может произвести переработку сырья».