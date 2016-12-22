Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Бизнес-решения
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 56,73 56,14 EUR Нал. 69,75 69,09 USD Бирж. 56,37 +0,02 EUR Бирж. 69,42 +0,13 USD ЦБ. 56,41 -0,21 EUR ЦБ. 69,07 -0,19 EUR/USD 1,23 +0,00 BTC/USD Бирж. 10977,22 +99,88 MOEX 2286,32 -0,55% RTS 1277,65 -0,48% Brent 69,86 +0,03% DJIA 26210,81 -0,01% Nasdaq 7460,29 +0,71% FTSE 7731,83 +0,21%
В Венесуэле крупнейший НПЗ Amuay прекратил работу
Лента новостей
Чемезов увидел угрозу закрытия единственного производителя живых вакцин 10:08, Общество В Турции обвинили США в невыполнении обещаний прекратить поддержку курдов 09:54, Политика В Афганистане у офиса организации «Спасем детей» произошел взрыв 09:46, Общество Застрявший в снегу на Сахалине пассажирский поезд опоздал на шесть часов 09:42, Общество ВТБ потерял две контрольные акции в Почта Банке 09:36, Финансы Малый театр поставит спектакль о Смуте по пьесе Мединского 09:15, Политика Двух подростков арестовали по делу о нападении на школу в Улан-Удэ 09:13, Общество «Роснефть» предложила заправкам платить акцизы вместо НПЗ 09:01, Бизнес При пожаре в Брянской области погибли четыре человека 09:00, Общество Трамп обвинил Samsung в причастности к потере переписки агентов ФБР 08:59, Политика Финансировавшим терроризм предложили запретить въезд в Россию 08:54, Политика Задорнов заявил о праве «Открытия» на два места в набсовете ВТБ 08:31, Финансы Правительство позволило госструктурам скрывать закупки банковских услуг 08:29, Экономика Суд в Голландии снял арест со счетов Нацфонда Казахстана на $22 млрд 08:02, Экономика Медведев распределил 14,5 млрд руб. между бюджетниками 07:59, Общество Четыре человека погибли при ДТП с грузовиком в Саратовской области 07:39, Общество Задорнов предсказал уход «просчитавшихся» банков с рынка 07:35, Финансы МЧС обнаружило превышение концентрации сероводорода на свалке «Кучино» 07:24, Общество Путин поддержал идею отдать «Росатому» утилизацию градусников и батареек 07:01, Бизнес ГИБДД изучит предложение переэкзаменовывать водителей при замене прав 06:42, Общество В Венесуэле крупнейший НПЗ Amuay прекратил работу 06:30, Экономика Би-би-си рассказала о предвыборной поездке Собчак в США 06:19, Политика Сенаторы утвердили нового главу Федеральной резервной системы США 05:59, Финансы В США беспилотный автомобиль Tesla врезался в пожарную машину 04:59, Технологии и медиа Walt Disney выплатит своим сотрудникам по $1000 из-за реформы Трампа 04:42, Бизнес В США умерла писательница-фантаст Урсула Ле Гуин 04:34, Общество В деле о нападении на школу в Улан-Удэ появились два соучастника 03:57, Общество Вашингтон выступил против предложения Москвы о расследовании химатак 03:51, Политика
В Венесуэле крупнейший НПЗ Amuay прекратил работу
Экономика, 06:30
0
В Венесуэле крупнейший НПЗ Amuay прекратил работу

Крупнейший нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) Венесуэлы Amuay полностью прекратил свою работу. Об этом ​сообщил ​глава профсоюза работников нефтяной промышленности Иван Фрейтес, передает ​издание Universal.

«Установка каталитического крекинга, которая была активна, в понедельник прекратила свою работу в рамках запланированного отключения для техобслуживания линии компрессоров», — пояснил Фрейтес.

​При этом ряд местных жителей полуострова Парагуана, где расположен завод, также подтвердили изданию прекращение работы факельных установок комплекса. Как отметил депутат национальной ассамблеи Луис Стефанелли, на заводе Amuay такое произошло впервые за 60 лет.

Ранее на двух крупнейших НПЗ страны — Amuay и Cardon (входят в комплекс Paraguana) произошли возгорания.

В конце декабря Фрейтес сообщал о приостановке работы 80% НПЗ страны. «Ни смазочных материалов, ни бензина не производим», — сетовал он. Глава профсоюза отмечал, что в Венесуэле действуют только заводы Amuay и Cardon. Среди других проблем Фрейтес отмечал производство в стране нефтяных отходов, которые затем по низким ценам продаются в Соединенных Штатах, поскольку самостоятельно Венесуэла «не может произвести переработку сырья».

Теги: Венесуэла , нефтеперерабатывающий завод
Главное
«Роснефть» предложила заправкам платить акцизы вместо НПЗ Бизнес
Материалы по теме
Парламент Венесуэлы объявил о начале в стране гиперинфляции 2600% в год Финансы
В Венесуэле 40 человек пострадали в результате ДТП Общество
ЕС ввел санкции против генпрокурора и главы ЦИК Венесуэлы Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.