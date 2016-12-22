В Венесуэле на крупнейшем в стране НПЗ произошел пожар

В Венесуэле горит крупнейший в стране НПЗ Amuay. Об этом сообщает El Nacional.

Издание сообщает, что пожар начался после взрыва. Причина самого взрыва не указывается. Очевидцы опубликовали в соцсетях фото столба дыма над заводом.

28 декабря взрыв произошел на втором по величине НПЗ страны — Cardon​. В результате пострадали четыре человека: двое рабочих, профсоюзный активист и член семьи одного из рабочих. Один работник НПЗ был доставлен с помощью вертолета в госпиталь с тяжелыми ожогами.

Крупнейшая в истории Венесуэлы авария на НПЗ также произошел на НПЗ Amuay в 2012 году. Тогда жертвами взрыва и пожара стал 41 человек. Кроме того, взрывная волна разрушила более 200 жилых домов в близлежащих местностях.