В Венесуэле рассказали о прекращении работы на 80% нефтяных заводов

В Венесуэле подавляющее большинство нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) прекратило работу. Об этом сообщил ​глава профсоюза работников нефтяной промышленности Иван Фрейтес, передает портал ​Panorama

«Ни смазочных материалов, ни бензина не производим <...> Действует только НПЗ Amuay и Cardon (в составе комплекса Paraguana. — РБК)», — сетует Фрейтерс. По его словам, в стране практически прекратилось производство бензина, особенно с высоким октановым числом.

Фрейтес добавил, что страна производит нефтяные отходы, которые затем по низким ценам продаются в Соединенных Штатах, поскольку самостоятельно Венесуэла «не может произвести переработку сырья». Глава профсоюза отметил и состояние некоторых рабочих в отрасли, страдающих от «изнеможения и голода».

«Это вина [Николаса] Мадуро (президента Венесуэлы. — РБК)», — заключил Фрейтерс.

Ранее Николас Мадуро заявил, что намерен в 2018 году потратить более 70% бюджета страны на соцполитику: образование, культуру, здравоохранение, жилье, отдых и спорт. Кроме того, венесуэльский лидер для борьбы с «инструментами экономической войны» решил создать национальную криптовалюту.

Тяжелейший экономический кризис, начавшийся в Венесуэле в 2014 году из-за падения нефтяных цен, ухудшается. Международное рейтинговое агентство Standard & Poors (S&P) опустило до дефолтного уровня оценку обязательств Венесуэлы в иностранной валюте в связи с неисполнением графика платежей по процентам.

Экономический и гуманитарный кризис в стране сопровождаются стремительной инфляцией: рост потребительских цен в Венесуэле, по оценкам Международного валютного фонда, ожидается на уровне 652,7% к концу 2017 года, а в 2018 году — уже 2349,3%.