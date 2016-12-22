В Подмосковном общежитии жильцы отравились парами солярки

Несколько человек отравились парами солярки в подмосковном общежитии при обогреве комнаты тепловой пушкой. Об этом со ссылкой на региональный МЧС сообщает «Интерфакс».

«В общежитии в подмосковном поселке Новоивановское Одинцовского района жильцы обогревали закрытое помещение дизельной тепловой пушкой. Часть из них получило отравление парами солярки», — сказал представитель ведомства.

По данным источника агентства, шесть человек госпитализированы, погибших нет. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах, из здания после поломки пушки эвакуировано 50 человек.

Ранее в Москве при отравлении угарным газом погибли трое человек. В квартире жилого дома на северо-востоке столицы возник пожар, как поясняли в полиции, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем во время курения.



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