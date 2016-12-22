При взрыве газа в ростовской многоэтажке погиб человек

В жилом доме в Ростове-на-Дону произошел взрыв газовоздушной смеси, при этом один человек погиб, говорится в сообщении ГУ МЧС по Ростовской области. Информация о чрезвычайном происшествии поступила около шести часов утра.

​В результате «хлопка» произошел пожар, площадь которого составила 30 кв. м. Власти провели эвакуацию жильцов дома, расположенного в Забайкальском переулке. Всего свои квартиры покинули 50 человек, в том числе 15 детей.

По словам представителя главка МЧС, в подъезде дома, где произошел взрыв, с первого по девятый этаж выбиты стекла. «Разрушено остекление в квартире, где произошел хлопок, а также остекление во всем подъезде с первого по девятый этаж. Кроме того, разрушены листовые двери в пострадавшей квартире», — цитирует его «РИА Новости».

Эвакуированные жильцы размещены в школе по соседству, серьезных разрушений нет, уточнил собеседник агентства.