В Нижнем Новгороде при взрыве газа в жилом доме пострадали два человека

В Нижнем Новгороде в результате взрыва газа в жилом доме пострадали два человека. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Нижегородской области.

Сообщение о хлопке в доме на проспекте Союзный Сормовского района города поступило в ведомство в 21:10. По предварительным данным, взрыв газа произошел во время ремонта в одной из квартир.«В результате хлопка повреждено остекление, входная и межкомнатные двери одной квартиры, несущие конструкции дома не повреждены. Пострадали два человека», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что раненые направлены в медучреждение. Жильцам дома, по информации МЧС, опасность не угрожает, эвакуация не проводилась. Уточняются причины и обстоятельства происшедшего. Для ликвидации последствий взрыва газа привлечены 37 человек и девять единиц техники

В Омске 12 января взрыв газа повредил несущую стену пятиэтажного дома и стал причиной пожара. Шесть человек пострадали от ожогов, в том числе, четыре ребенка. В тот же день региональным управлением Следственного комитета России (СКР) было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг или выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).