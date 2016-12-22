Аксенов назвал сроки открытия игорной зоны в Крыму

Игорную зону в Крыму планируется открыть в сентябре 2019 года, заявил глава региона Сергей Аксенов. По его словам, власти «предварительно» определились с участком земли, на которой игорная зона будет размещена, но его части находятся в частной собственности, передает «Интерфакс».

Данные об инвесторе и о будущем операторе игорной зоны Аксенов разглашать не стал, объяснив это западными санкциями в отношении полуострова. Однако он отметил, что «есть частный инвестор, который готов зайти для реализации проекта».

В июле 2014 года президент России Владимир Путин подписал поправки в закон о регулировании азартной деятельности, которые позволили приступить к созданию игорной зоны в Крыму. Тогда Сергей Аксенов говорил, что она разместится в Большой Ялте. В 2015 году «Российская газета» уточняла, что зона может разместиться на территории санатория «Жемчужина» рядом с Ласточкиным гнездом. Позднее от этих планов власти полуострова отказались.

Как писал 22 января РБК, на месте «Жемчужины» в итоге решено построить пятизвездочный отель на 172 номера. Инвестором станет Управляющая компания инфраструктурных проектов, которую учредил бывший командующий Ракетными войсками и артиллерией Сухопутных войск Владимир Зарицкий. Ввести комплекс в эксплуатацию планируется в июле 2020 года.