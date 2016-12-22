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АФК «Система» подтвердила отказ Евтушенкова от дивидендов
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АФК «Система» подтвердила отказ Евтушенкова от дивидендов
Бизнес, 10:59
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АФК «Система» подтвердила отказ Евтушенкова от дивидендов

Владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков принял решение отказаться от получения промежуточных дивидендов в размере 4,2 млрд руб. за девять месяцев 2017 года. Об этом сообщается на сайте корпорации.

В пресс-службе отметили, что АФК «Система» выплатила 2,349 млрд руб. в виде промежуточных дивидендов по итогам девяти месяцев предыдущего года.

«На основании письменного обращения мажоритарного акционера и председателя совета директоров корпорации Владимира Евтушенкова причитающиеся ему дивиденды в сумме 4,213 млрд руб. выплачены не были», — говорится в сообщении.

Ранее сам Евтушенков сообщил о том, что он решил помочь своей компании. Ради этого бизнесмен отказался от получения дивидендов.

«Мы инвестиционная компания, мы должны инвестировать», — сказал предприниматель, добавив, что все сэкономленные деньги будут направлены на развитие «Системы». Это, по его словам, «будут новые покупки». Каких именно, Евтушенков не уточнил.

«Менеджмент «Системы» понимает, какие серьезные задачи сегодня стоят перед корпорацией. Поэтому топ-менеджеры АФК «Система» добровольно также снизили положенные им за прошлый год премии на 50%. В декабре 2017 года корпорация также отказалась от выплат сотрудникам за 2017 год по программе долгосрочной мотивации», — сказал РБК представитель корпорации.

По мировому соглашению между «Роснефтью», «Башнефтью», минземимуществом Башкирии и АФК «Система» и «Системой-Инвест», «Система», выступающая ответчиком по делу о реорганизации башкирской нефтяной компании в 2014 году, должна возместить причиненные «Башнефти» убытки. Суд оценил их в 100 млрд руб.

Теги: Владимир Евтушенков , АФК «Система» , дивиденды
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