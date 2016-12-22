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Глава британского Генштаба увидел шанс неожиданного «нападения» России
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Глава британского Генштаба увидел шанс неожиданного «нападения» России
Политика, 08:22
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Глава британского Генштаба увидел шанс неожиданного «нападения» России

Россия может начать «враждебные действия» раньше, чем предполагает военно-политическое руководство Великобритании, заявил глава Генштаба страны генерал Николас Картер. Об этом сообщает The Guardian.

Генерал во время выступления в Королевском Объединенном институте оборонных исследований показал трехминутный промо-ролик Российской армии, опубликованный в 2013 году на YouTube-канале вице-премьера Дмитрия Рогозина, и охарактеризовал Вооруженные силы России как «наиболее сложный вызов безопасности, с которым мы встречались с конца холодной войны». Картер сравнил Россию с Японией в 1941 году, которая решила напасть на США, пока американцы не ушли от них в окончательный военный, экономический и технологический отрыв. «Россия может начать враждебные действия раньше, чем мы ожидаем, и намного раньше, чем на это решились бы мы в схожих обстоятельствах», — сказал он.

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Картер предположил, что Москва может воспользоваться разногласиями относительно применения статьи 5 Североатлантического договора, чтобы вызвать «эрозию доверия между странами НАТО», и применить принцип «разделяй и властвуй». «Это [атака России] не начнется с «зеленых человечков» (намек на действия России в Крыму в марте 2014 года. — РБК), это начнется с того, чего мы не ожидаем. Нам не следует проецировать то, что мы уже видели, на будущее», — предостерег Картер.

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В доказательство своих слов он рассказал о 12-кратном увеличении ракетного арсенала России. Ранее Картер заявил, что в связи с возросшими угрозами безопасности, в том числе со стороны России, оборонный бюджет Великобритании следует увеличить до 2,5% ВВП, то есть на 7,7 млрд фунтов стерлингов в год.

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НАТО пытается решить противоречия внутри организации, обвиняя Россию. Об этом РБК заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Североатлантический договор нас не интересует, мы занимаемся своей обороноспособностью и внутренними вопросами. На Западе начался какой-то психоз, почему-то Россия подозревается, что она должна стать инициатором конфликта. Пусть припомнят хотя бы один пример, когда Россия была инициатором таких конфликтов, история показывает, что агрессор оказывается на нашей территории, а уже потом мы на чужой. Запад стремится к милитаризации, ассигновании военно-промышленного комплекса, а также ведет политику русофобии для запугивания своих граждан от мифической российской угрозы», — считает сенатор.

О повышении расходов на оборону до 2% ВВП страны НАТО договорились на саммите блока в Уэльсе в 2014 году в связи с событиями на Украине. Сроком выполнения данных обязательств был назначен 2024 год. К саммиту НАТО летом 2017 года в Брюсселе такой оборонный бюджет утвердили США, Великобритания, Польша, Греция и Эстония. Литва, Латвия и Румыния пообещали приблизиться к этим требованиям в 2018 году. Варшава уже в сентябре 2017 года решила увеличить военные расходы к 2025 году до 2,5% ВВП — выше принятого стандарта НАТО.

Теги: Великобритания , Генштаб
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