Роспотребнадзор предупредил россиян о лихорадке в Нигерии

Роспотребнадзор выпустил предупреждение о росте заболеваемости лихорадкой Ласса в Нигерии. Вакцины от этого заболевания до сих пор не существует.

В ведомстве указали, что на протяжении всего 2017 года заболеваемость лихорадкой Ласса в стране увеличивалась. Только с 18 по 24 декабря в семи штатах страны были зафиксированы восемь случаев вероятного заражения, в одном из случаев заболевший скончался. Кроме того, 14 января стало известно о гибели двух хирургов Федерального учебного госпиталя в городе Абакилики, которые заразились лихорадкой после проведения операции. Во время операции врачи не использовали необходимые средства защиты.

«Выявление случаев, подозрительных на лихорадку Ласса, продолжается во всех штатах, где уже зарегистрированы подозрительные или подтвержденные лабораторно случаи этого заболевания», — отметили в ведомстве. Вакцина от лихорадки Ласса до сих пор не разработана. В Роспотребнадзоре рекомендовали россиянам учитывать эту информацию при планировании поездок.

Накануне Роспотребнадзор предупредил о росте заболеваемости коклюшем в Германии. На прошлой неделе Роспотребнадзор также усилил контроль на российской границе из-за вспышки кори в Европе.