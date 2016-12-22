Роспотребнадзор предупредил о росте заболеваемости коклюшем в Германии

Роспотребнадзор предупредил российских граждан о росте заболеваемости коклюшем в северо-западных и южных районах Германии, сообщается на сайте ведомства.

Как считают в Министерстве здравоохранения и безопасности продовольствия Баварии (BOHFS), распространение инфекции связано с отказом жителей Баварии от вакцинации против этого заболевания, говорится в сообщении. Рост заболеваемости коклюшем наблюдался также в 2017 году.

«Дальнейший неблагоприятный прогноз Министерства по коклюшу основан на статистических данных, которые показывают рост заболеваемости в период с 2013 по 2017 год на 29% (2628 и 3409 случаев соответственно)», — отметили в Роспотребнадзоре. Россиян призвали обратить внимание на эту информацию ​при планировании поездок в Германию.

На прошлой неделе Роспотребнадзор выпустил предупреждение о вспышке кори в Европе. Ухудшение эпидемиологической обстановки было зафиксировано в Германии, Италии, Румынии и на Украине.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в европейских странах в прошлом году число заболевших корью в три раза превысило уровень 2016 года. На Украине несколько человек в результате заболевания погибли.