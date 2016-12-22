Роспотребнадзор предупредил о вспышке кори в Европе

Роспотребнадзор выпустил предупреждение о вспышке кори в европейских странах. Ухудшение эпидемиологической обстановки зафиксировано в Италии, Румынии, Германии и на Украине.

Ведомство со ссылкой на данные ВОЗ отмечает, что в европейских странах в 2017 году число заболевших в три раза превысило уровень 2016 года. Сложная обстановка сложилась на Украине, где было отмечено несколько смертей из-за заболевания. За январь—октябрь 2017 года в стране было зафиксировано 3382 случая кори. Сильнее всего пострадали Ивано-Франковская, Одесская и Закарпатская области. В Одесской области от кори умерли пять человек, в том числе трое детей.

В Роспотребнадзоре сослались на позицию Минздрава Украины, где причиной сложившейся ситуации назвали низкий охват населения прививками. Также ведомство отметило, что Европейское региональное бюро ВОЗ еще в 2015 году включило Украину в число десяти стран мира с наименьшим охватом иммунизации в отношении таких инфекций, как корь, дифтерия и коклюш.

В сообщении украинского Минздрава отмечается, что в 2016 году менее половины детей были привиты от кори. Кроме того, в некоторых регионах отмечается нехватка вакцины.

«Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации и обращает внимание граждан на вышеизложенную информацию для учета при планировании поездок», — предупредили в российском ведомстве.

Ранее 12 января Роспотребнадзор выпустил предупреждение о сложной эпидемиологической обстановке в Перу, где было зафиксировано несколько тысяч случаев заболевания опасными болезнями, такими как лихорадка денге, малярия, лихорадки Зика и чикунгунья и желтая лихорадка.