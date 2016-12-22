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Палата представителей США продлила бюджет правительства до 8 февраля
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Палата представителей США продлила бюджет правительства до 8 февраля
Политика, 03:11
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Палата представителей США продлила бюджет правительства до 8 февраля

Палата представителей США вслед за сенатом одобрила проект временного бюджета правительства страны, сообщает Reuters. Теперь для возобновления работы федеральных ведомств документ должен подписать Дональд Трамп.

В поддержку временного бюджета при голосовании выступили 266 представителей нижней палаты конгресса против 150. В свою очередь официальный представитель Белого дома Сара Сандерс заявила, что Дональд Трамп намерен подписать документ о финансировании федеральных ведомств в течение дня.

За несколько часов до этого члены сената договорились об одобрении документа. Он должен завершить временную приостановку работы правительства и продлить его финансирование до 8 февраля.

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Американское правительство прекратило работу 20 января. Сотрудникам было рекомендовано оставаться дома или поработать без оплаты труда.Трехдневное прекращение работы федеральных ведомств было связано с тем, что ранее уже одобренный в палате представителей проект бюджета заблокировали сенаторы-демократы, которые не смогли договориться о финансировании ряда программ по поддержке мигрантов. В частности, речь шла о программе Children's Health Insurance Program, которая распространяет медицинское страхование на детей из семей, которые не могут оформить полис по программе Medicaid. Республиканцы согласились продлить на полгода финансирование программы CHIP, однако вопрос о финансировании принятого в период Обамы закона о помощи несовершеннолетним детям незаконных мигрантов (DACA, Deferred Action for Childhood Arrivals) остается открытым.

Теги: Конгресс США , Палата представителей США
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