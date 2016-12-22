Палата представителей конгресса США одобрила проект временного бюджета

Палата представителей конгресса США приняла решение о временном финансировании федеральных ведомств до 16 февраля 2018 года. Об этом сообщает телеканал CBS News.

Документ вступит в силу, после того как его поддержит сенат и подпишет президент США Дональд Трамп. Телеканал отмечает, что это уже четвертое с сентября 2017 года продление временного финансирования правительства.

В случае, если сенат и палата представителей не смогут договориться о порядке и параметрах финансирования правительства, оно рискует быть «закрытым» (так называемый government shutdown).

Ситуация возникла из-за того, что в 2017 году конгресс и Трамп не смогли составить план расходов на новый финансовый год, который начался еще 1 октября. Тогда возникли споры из-за параметров бюджета на оборону, налоговой реформы, постройки стены на границе с Мексикой для защиты от нелегальных мигрантов, а также программ поддержки мигрантов.

Последний раз американское правительство «закрыли» в 2013 году при президенте Бараке Обаме. Приостановка работы длилась с 1 по 17 октября. Тогда сбой в функционировании федерального правительства произошел из-за споров о реформе здравоохранения и защиты пациентов в США Obamacare. Всего правительство США приостанавливало свою работу 18 раз.