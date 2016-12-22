Сенаторы договорились о возобновлении работы правительства США

Американский сенат сделал шаг к завершению так называемого shutdown — приостановки работы федеральных ведомств из-за отсутствия финансирования, сообщает Bloomberg. Соглашение демократов и республиканцев позволит принять закон о финансировании американского правительства еще на три недели.
Сенаторы проголосовали за завершение дебатов (81 — за, 18 — против), сообщает Bloomberg. Они готовы принять план финансирования правительства до 8 февраля. Американские ведомства частично прекратили работу из-за отсутствия финансирования 20 января. Проект временного бюджета днем ранее одобрила палата представителей, однако впоследствии сенат эту инициативу не поддержал. С сентября прошлого года это уже четвертое продление временного финансирования американского правительства.
Подобная ситуация возникла из-за того, что в 2017 году конгресс и президент США Дональд Трамп не смогли составить план расходов на новый финансовый год, который начался 1 октября прошлого года. Тогда противоречия между ними возникли из-за параметров бюджета на оборону, налоговую реформу, строительство стены на границе США и Мексики, а также финансирование программ поддержки мигрантов.
Теперь же лидер сенатского меньшинства Чак Шумер заявил, что он и лидер республиканцев Митч Макконнелл «пришли к соглашению». По его словам, теперь открыт «реальный путь» для законопроекта, защищающего от депортации детей нелегальных иммигрантов. Ранее демократы отказались голосовать за законопроект о финансировании правительства, потребовав в первую очередь урегулировать вопрос нелегальных иммигрантов. Так как законопроект не был принят (республиканцам не хватило одного голоса), работа федеральных ведомств остановилась.
Для завершения приостановки работы правительства теперь необходимо, чтобы законопроект приняла сначала палата представителей, а затем подписал президент США. Лидер республиканцев Кевин Маккарти в нижней палате американского парламента сказал, что палата представителей примет все, о чем договорится сенат.
Вице-президент США Майк Пенс уже поприветствовал новости о том, что сенаторы решили закончить дебаты и готовы проголосовать за возобновление работы правительства, передает Reuters.