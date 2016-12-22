Сенаторы договорились о возобновлении работы правительства США

Трехдневное прекращение работы американских федеральных агентств подходит к концу. Сенаторы пришли к соглашению и в ближайшее время примут закон о финансировании правительства

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Американский сенат сделал шаг к завершению так называемого shutdown — приостановки работы федеральных ведомств из-за отсутствия финансирования, сообщает Bloomberg. Соглашение демократов и республиканцев позволит принять закон о финансировании американского правительства еще на три недели.

Сенаторы проголосовали за завершение дебатов (81 — за, 18 — против), сообщает Bloomberg. Они готовы принять план финансирования правительства до 8 февраля. Американские ведомства частично прекратили работу из-за отсутствия финансирования 20 января. Проект временного бюджета днем ранее одобрила палата представителей, однако впоследствии сенат эту инициативу не поддержал. С сентября прошлого года это уже четвертое продление временного финансирования американского правительства.

Подобная ситуация возникла из-за того, что в 2017 году конгресс и президент США Дональд Трамп не смогли составить план расходов на новый финансовый год, который начался 1 октября прошлого года. Тогда противоречия между ними возникли из-за параметров бюджета на оборону, налоговую реформу, строительство стены на границе США и Мексики, а также финансирование программ поддержки мигрантов.

Теперь же лидер сенатского меньшинства Чак Шумер заявил, что он и лидер республиканцев Митч Макконнелл «пришли к соглашению». По его словам, теперь открыт «реальный путь» для законопроекта, защищающего от депортации детей нелегальных иммигрантов. Ранее демократы отказались голосовать за законопроект о финансировании правительства, потребовав в первую очередь урегулировать вопрос нелегальных иммигрантов. Так как законопроект не был принят (республиканцам не хватило одного голоса), работа федеральных ведомств остановилась.

​Для завершения приостановки работы правительства теперь необходимо, чтобы законопроект приняла сначала палата представителей, а затем подписал президент США. Лидер республиканцев Кевин Маккарти в нижней палате американского парламента сказал, что палата представителей примет все, о чем договорится сенат.

Вице-президент США Майк Пенс уже поприветствовал новости о том, что сенаторы решили закончить дебаты и готовы проголосовать за возобновление работы правительства, передает Reuters.