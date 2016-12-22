МГУ вошел в десятку самых красивых университетов Европы

Главное здание МГУ им. Ломоносова вошло в рейтинг самых красивых университетов Европы по версии ​журнала Times Higher Education (THE), говорится на сайте издания.

На первых трех строчках рейтинга расположились старейшие университеты Европы — Болонский университет, находящийся в итальянском дворце Поджи, испанский университет Саламанки и португальский Коимбрский университет. Московский университет замкнул десятку рейтинга.

«Величественное розово-белое сооружение [МГУ] стало чем-то вроде иконы университета, и​ поскольку часть интерьеров не открыты для широкой публики, оно сохраняет атмосферу тайны», — говорится в пояснении.

Ранее МГУ, согласно рейтингу этого журнала, вошел в топ-150 вузов мира по трудоустройству выпускников. Рейтинг был подготовлен на основе опроса работодателей из 33 стран мира, первые три места заняли Калифорнийский технологический институт, Гарвардский и Колумбийский университеты.

В октябре 2017 года МГУ вошел в первую сотню предметного рейтинга Times Higher Education ​по направлению «Образование». Московский вуз занял в нем 97-е место.